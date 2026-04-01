Agüero contra Torres: el duelo de los grandes. La estadística que zanja la discusión… ¿o no?

El debate sobre quién es el delantero más letal de la Premier League suele dar lugar a una acalorada comparación entre dos iconos de la era moderna: Sergio Agüero y Fernando Torres. Aunque Fernando Torres disfrutó de un ascenso meteórico en el Liverpool, convirtiéndose en uno de los delanteros más temidos de Europa durante la temporada 2007-08, las frías y crudas estadísticas sugieren que el máximo goleador de todos los tiempos del Manchester City se mueve en un nivel completamente diferente en cuanto a regularidad e importancia histórica.

En un apasionado análisis de sus respectivos legados, el peso de los logros de Sergio Agüero pone de relieve una brecha que incluso el Fernando Torres en su mejor momento tiene dificultades para salvar. Desde récords de goles en un solo partido hasta un promedio de goles por partido que rivaliza con el de los mejores jugadores que jamás hayan pisado un campo en Inglaterra, las cifras cuentan una historia de dominio sostenido que pocos jugadores en la historia de la competición pueden igualar.

«¿Sabes lo que significa este número? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco goles en un partido. Solo hay cinco personas que lo han conseguido en la Premier League, y Agüero es uno de ellos», dijo Bradz.

«Torres ni siquiera se ha acercado a eso. Tiene el segundo mejor promedio de goles por partido de la liga. Torres ni siquiera está entre los 20 primeros. El único que está por encima de mi jugador es Thierry Henry, el mejor de todos los tiempos de la Premier League», continuó Bradz.

«En la primera temporada, en la 07-08, tío, él (Torres) era el mejor delantero del mundo en aquel momento. Sí, es una locura. Gerrard y Torres eran intocables», dijo el otro interlocutor en defensa del icono del Liverpool.

Aunque la nostalgia por el espectacular primer año de Fernando Torres en Anfield sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos aficionados al fútbol, la solidez estadística de Sergio Agüero le asegura un lugar en el panteón de las grandes figuras de la Premier League. Mientras continúan los debates sobre los mejores delanteros que han jugado en Inglaterra, la rivalidad entre estos dos titanes sigue siendo un punto de referencia clave para la era moderna.