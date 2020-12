Adiós a otro héroe de Madrid: Lucas Pratto deja River y jugará en Feyenoord

El Oso, autor de dos goles en la recordada serie ante Boca del 2018, se marcha en busca de continuidad al club holandés.

La celebración de Ignacio Fernández de su gol frente a ya había llamado la atención. Nacho la empujó a la red y corrió hacia el banco de suplentes con los brazos cruzados, esbozando un "para vos". Claro está, el destinatario no era otro que Lucas Pratto, quien patentó el "Modo Oso". Lo que nadie imaginaba es que el gesto del 10 no era al azar, sino una despedida, como así tampoco que no haber ingresado ante el Arse se trató de precaución, para evitar una posible lesión con el pase ya acordado.

En pleno Día de los Santos Inocentes, los hinchas esperaban que la noticia llegara precedida por el "que la inocencia les valga". Pero el delantero que convirtió el 1-1 parcial tanto en La Bombonera como en Madrid, en la recordada serie final de la 2018, se marcha al de , a préstamo hasta el 30 de junio, sin cargo ni opción, que le permite al club desligarse al menos por un semestre de su contrato más alto.

El artículo sigue a continuación

Quien confirmó la noticia y opinó sobre la decisión del delantero fue Enzo Francescoli, manager del club: "Hay cosas que para mí, cuando un jugador tiene una decisión tomada, es difícil de cambiar. Salvo que pase algo, jugará la mitad de año en Europa. Lo quiere hacer, es un equipo importante. Tenía la oportunidad", señaló el uruguayo, entendiendo al jugador. Además, agregó que "el jugador nos vino a hablar para que se hiciera caso al pedido. Estaría viajando a hacer la revisión médica. En otros momentos hubo otras posibilidades y en este momento Lucas habló conmigo y con el DT, decidió esto, seguir su carrera ahí".

Más equipos

"Yo sé que necesito jugar y Gallardo también lo sabe, ahora estoy para pelearle a cualquiera y esperaré mi oportunidad como ya la tuve y rendí", dijo el atacante hace un mes. El reclamo de mayor cantidad de minutos era recurrente, pero el plan del Muñeco fue empezar a darle rodaje a quienes forman parte del futuro: Julián Álvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán. Por esa razón, todas las partes coincidieron en la posibilidad que se abre a los 32 años de emigrar a Europa, donde apenas jugó un año en Noruega y seis meses en .

Pratto se va de River con 109 partidos jugados y 26 convertidos, un promedio llamativamente bajo, que incluyó una sequía de más de un año, pero indiscutible desde el punto de vista del valor de esos gritos, especialmente los dos mencionados ante el Xeneize. Se va la compra más cara de la historia de la institución, por quien le pagaron 14 millones de dólares a Sao Paulo, pero que nadie podrá discutir al recordar lo ocurrido el 11 de noviembre y el 9 de diciembre del 2018. Al igual que el Pity Martínez y Juanfer Quintero, se va el otro héroe de la noche más gloriosa del club.