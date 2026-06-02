El FC Porto no es el único club interesado en Mauro Júnior, según el Eindhovens Dagblad. El versátil zurdo del PSV también figura en la lista del Como y del Real Betis.

Según el experto en fútbol Rik Elfrink, el PSV vivirá un verano de fichajes ajetreado y Mauro es uno de sus jugadores más cotizados.

«A Mauro ya se le relaciona con el FC Porto, mientras que también suenan en los pasillos los nombres del Como italiano y del Real Betis español», explica Elfrink.

«Esos clubes de la Champions también siguen al brasileño, que además tiene una oferta del propio PSV. Aun así, puede ficharse por una cantidad relativamente baja».

Tiene contrato con el PSV hasta 2029, y el club busca renovarlo para eliminar una cláusula de rescisión.

Mauro (27) ha jugado 200 partidos con el PSV, ha marcado nueve goles y ha dado 31 asistencias; la temporada pasada contribuyó al tercer título liguero consecutivo.

Su compañero de la misma edad, Joey Veerman, también puede marcharse por una cantidad acordada. El PSV aguarda a que los primeros clubes interesados formalicen su interés por el jugador de Volendam.