Maarten Wijffels, del Algemeen Dagblad, cree que Marten de Roon volverá a formar parte de la convocatoria de la selección holandesa. Según él, el experimentado mediocampista entra en liza ahora que Jerdy Schouten se queda sin poder disputar el Mundial.

Este último vivió el fin de semana pasado la peor de las pesadillas. Durante el partido de la Eredivisie contra el FC Utrecht, el capitán del PSV cayó al suelo con mucho dolor.

Tuvieron que sacarlo en camilla y los exámenes médicos revelaron que Schouten se había roto el ligamento cruzado. Por lo tanto, estará de baja al menos nueve meses y se perderá el Mundial con toda seguridad.

Wijffels sospecha que el seleccionador Ronald Koeman cubrirá su baja convocando a De Roon. El centrocampista de 35 años, que también es capitán del Atalanta, suele jugar en esa misma posición.

«La tragedia de Jerdy Schouten devuelve a Marten de Roon al panorama del Mundial de la Oranje, ya lo verás», titula el AD. «Es un jugador que conoce bien la posición, incluso de varios torneos finales. Alguien que ha sido un soldado fiable en 42 partidos internacionales».

«Koeman conoce a De Roon: está en forma, conoce al grupo, conoce la presión, conoce la dinámica de un Mundial. Y también estará ahí para el grupo como suplente. Su nombre ya ha salido a relucir en las últimas semanas en las reuniones habituales del cuerpo técnico de la selección holandesa», afirma Wijffels.

El periodista cita en su artículo palabras anteriores de Koeman. «Marten de Roon todavía me ronda por la cabeza de vez en cuando», confesó el seleccionador en vísperas de los últimos partidos amistosos.