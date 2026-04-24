AD: «Jordi Cruijff comunica al nuevo fichaje que ya puede marcharse del Ajax»

El regreso de Kasper Dolberg al Ajax podría durar solo una temporada, según el Algemeen Dagblad de este viernes. El diario indica que el delantero danés ha recibido malas noticias del director técnico, Jordi Cruijff.

El Ajax lo fichó el pasado verano por diez millones de euros procedente del Anderlecht, en el último día del mercado, para sustituir a Brian Brobbey, quien se marchó al Sunderland.

Las expectativas eran altas, pues ya había brillado en el club entre 2015 y 2019. Compitió con Wout Weghorst.

Con Fred Grim jugaba con regularidad, pero desde la llegada de Óscar García sus minutos han disminuido y suele salir desde el banquillo. La causa principal sería su estilo de juego.

Según John Inan, del Algemeen Dagblad, la segunda etapa de Dolberg se limitará a una temporada, al menos si depende de Cruijff. «El nuevo director técnico ya le ha hecho saber que puede buscar otro club; la explicación es clara: “Dolberg no encaja en la forma de jugar”».

García ya había indicado que Dolberg no encaja del todo en su estilo, sobre todo en la presión: «Sus cualidades se ven más cuando tiene el balón que cuando no lo tiene». Por eso, en su debut ante el Sparta Rotterdam prefirió a Don-Angelo Konadu. «Dolberg es bueno con el balón, sabe retenerlo y combinar, pero con Konadu podíamos seguir presionando a alta intensidad», explicó entonces.

Aunque Dolberg muestra con regularidad su calidad en la combinación, no siempre llega al gol: en 34 partidos ha marcado diez tantos, tres en Eredivisie. El contrato del internacional danés (56 partidos) dura hasta 2029.