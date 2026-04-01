AD: «Dos jugadores de la selección holandesa tienen ya asegurada su plaza en el Mundial tras esta semana»

Según Maarten Wijffels, del Algemeen Dagblad, el martes por la noche quedó claro qué jugadores están en buena forma en sus clubes y cuáles no. Donyell Malen y Jan Paul van Hecke son, en su opinión, buenos ejemplos de ese primer grupo.

«Van Hecke simplemente ha seguido adelante en el Brighton», escribe en el AD. «A principios de abril suma 29 partidos de la Premier League; está en forma y fresco. Listo para la titánica tarea que supone un Mundial». Sin embargo, Wijffels también vio a muchos jugadores decepcionar.

«Por otro lado, también hubo señales de cómo funciona esto: Stefan de Vrij, Xavi Simons, Mark Flekken y Denzel Dumfries juegan poco en sus clubes, forman parte de equipos que no funcionan bien o se encuentran aún en proceso de recuperación tras sufrir lesiones. Se les notaba».

A continuación, Wijffels hace un cauteloso repaso de cara a la convocatoria para el Mundial. Se centra en la línea media, donde la competencia es feroz. «Luciano Valente ha tenido una semana de entrenamiento complicada. Quedó claro que la temporada del Feyenoord también le ha afectado».

El centrocampista de Groninga pudo jugar un cuarto de hora el martes contra Ecuador. En el partido amistoso contra Noruega se quedó en el banquillo durante los noventa minutos. «Valente también estará decepcionado», afirma Wijffels.

«Si decimos que pronto habrá siete centrocampistas que irán al Mundial, entonces Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders y Jerdy Schouten ya están asegurados. Quinten Timber y Teun Koopmeiners también lo estarán tras esta semana», añade.

Según Wijffels, esto significa que la participación de Valente en el Mundial podría estar en peligro. «Timber juega cada semana en el Olympique de Marsella. Tras el descanso contra Ecuador, se puso al frente de la batalla. Koopmeiners es polivalente, tiene experiencia y es un lanzador de penaltis seguro, lo cual también es un factor importante de cara al Mundial».

«En total ya son seis centrocampistas. Así que el séptimo puesto podría decidirse entre Kees Smit y Valente. Aunque Kenneth Taylor, Guus Til y, posiblemente, incluso Marten de Roon también son opciones. Y sí, también se podrían llevar ocho centrocampistas, pero eso significaría llevar un defensa o un delantero menos».