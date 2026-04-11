Acuerdo preliminar entre Klopp y el Real Madrid... y Haaland encabeza la lista de sus cinco fichajes

Crecen las especulaciones en el Real Madrid sobre el futuro de Álvaro Arbeloa, sobre todo si el equipo queda eliminado de la Liga de Campeones, lo que sería otra temporada sin títulos importantes.

Según Defensa Central, la directiva ya busca alternativas y el alemán Jürgen Klopp es el principal candidato para dirigir al equipo la próxima temporada.

El periodista Ángel Turquemada asegura que Anis Laghrari ya alcanzó un “acuerdo preliminar” con el técnico alemán, sujeto a condiciones deportivas y administrativas.

Entre ellas destacan la contratación de dos defensas, dos centrocampistas de primer nivel y, sobre todo, Erling Haaland, pieza clave de su proyecto.

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Klopp, que había anunciado un descanso tras dejar el Liverpool, exige amplia autonomía en la gestión deportiva, incluida la toma de decisiones sobre fichajes y estructura técnica, tal como hizo en Borussia Dortmund y Liverpool.

Quienes le conocen aseguran que no aceptará ninguna oferta que limite su libertad, ni siquiera la del Real Madrid.

Muchos aficionados ven en Klopp al técnico capaz de recuperar la disciplina y el espíritu de lucha gracias a su presión alta y su rigurosa táctica, valores que identifican al madridismo.

En el mercado de fichajes, Erling Haaland sigue siendo objetivo del club, aunque antes priorizó el fichaje de Kylian Mbappé.

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Con Vinicius y Mbappé en la plantilla, su fichaje resulta complicado táctica y económicamente, aunque podría materializarse si alguno de los dos partiera.

Las negociaciones para renovar el contrato de Vinicius continúan, pese a rumores sobre sus altas pretensiones económicas, infladas tras la llegada de Mbappé y su elevado salario.

El contrato de Mbappé dura hasta 2030, pero su mal momento en el club por los malos resultados mantiene todas las opciones abiertas.

Por ahora ningún gran medio ha confirmado la noticia de Turkemada, pero el rumor de que Klopp pueda entrenar al Real Madrid muestra la preocupación del club por el presente y la opción de iniciar un nuevo proyecto con uno de los técnicos más destacados del mundo.

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