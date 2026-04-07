Aclaración sobre un posible fichaje estrella: aquí es donde jugará Rodri la próxima temporada

Por fin hay claridad sobre el futuro deportivo de Rodri. Fabrizio Romano explica en una extensa actualización en YouTube cuáles son las perspectivas deportivas del capitán del Manchester City, que está en el punto de mira del Real Madrid.

Según Romano, hace tiempo que hay una nueva propuesta de contrato lista para el español de 29 años, cuyo contrato vence a mediados de 2027. El Manchester City está deseando retenerlo por más tiempo y, para ello, le ha hecho una oferta muy lucrativa. La directiva del club confía en que, finalmente, se pueda convencer a Rodri para que renueve.

Al mismo tiempo, la situación aún no está del todo decidida, ya que es el propio Rodri quien debe tomar la decisión. El centrocampista está sopesando varios factores, como su futuro deportivo, su familia y un posible regreso a España. Por lo tanto, el centrocampista se enfrenta a una decisión importante en su carrera.

Sin embargo, lo que sí está claro es la postura del Manchester City ante los clubes interesados. Los ingleses no están dispuestos a dejar marchar a Rodri este verano por una cifra de traspaso relativamente baja. Incluso si no renueva su contrato, el club se mantendrá firme en esa postura. Por lo tanto, Rodri seguirá vistiendo la camiseta azul del City la próxima temporada, pase lo que pase. Un fichaje estrella por parte del Real Madrid tendrá que esperar, por lo tanto, al menos un año más.

Romano subraya que el City prefiere seguir una temporada más con Rodri antes que venderlo por una cantidad de, por ejemplo, entre diez y veinte millones de euros. La postura del Manchester City es clara: renovar o quedarse hasta el final de su contrato. En este último caso, no podrá marcharse libre de traspaso hasta el verano de 2027.

Por parte del Real Madrid sí hay interés, pero también se han marcado límites claros. El gigante español ve a Rodri como una opción interesante, pero no quiere pagar una cantidad desorbitada. Solo se plantearía un traspaso a un precio «normal» o si pudiera ficharlo más adelante a coste cero.

Esa postura de ambos clubes hace que un traspaso este verano sea muy improbable. El Manchester City pide el precio más alto, mientras que el Real Madrid no tiene intención de pagarlo. Por eso, una salida este verano está prácticamente descartada.

Anteriormente, el propio Rodri se mostró abierto a un regreso a España. El jugador estrella del Manchester City considera que «no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».