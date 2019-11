Achraf: "Piensan que somos gente que roba coches, a un blanco no le para la policía"

El lateral del Real Madrid cedido al Dortmund repasa su trayectoria en El Mundo y desvela varios episodios racistas que ha sufrido.

Achraf Hakimi visitará el miércoles el Camp Nou con camiseta del , con el que juega en calidad de cedido por el y antes de la visita al concedió una entrevista al diario El Mundo en la que habla de su situación, sus perspectivas de regresar al club blanco y de cómo el racismo se mete en su vida sin que él pueda hacer nada para evitarlo.

El defensa hispano-marroquí, nacido en Madrid en el seno de una familia de , recuerda cómo "mis padres llegaron a cuando eran jóvenes, mi madre limpiaba casas y mi padre se buscó la vida en la calle como vendedor ambulante". En esta línea, Achraf también señala haber vivido varios episodios racistas durante su vida. "Aun teniendo mi DNI y mi pasaporte da igual, ven tu nombre árabe, tu cara de marroquí, y quieran o no hacen cosas racistas aunque no sea intencionadamente".

El artículo sigue a continuación

Ante la insistencia del entrevistador el jugador explica que "puedo ir en un buen coche, con la gorra, saliendo del Bernabéu o de cenar con mis amigos y nos para la policía, piensan que somos gente que roba coches y lo puedes entender pero siempre es con los mismos, con personas extranjeras" señala para apuntar que "sin despreciar a nadie, a un español o a un blanco no le paran".

En esta línea Achraf asume que "vengo de un continente tercermundista, con la selección de Marruecos me toca viajar a muchos países y te das cuenta de lo que es la vida, pensar que soy un afortunado por tener lo que tengo". De hecho, Achraf reconoce que "nunca olvidaré el día que debuté con el Real Madrid, era una tarde-noche, estaba con los amigos cenando en casa y me llamó Zidane para contarme que Carvajal tenía un problema y no podía jugar, y que me convocaba, y no solo eso sino que sería titular". El defensa recuerda cómo "casi no pude dormir porque solo pensaba en el día siguiente".

Desde el verano de 2018 juega como cedido en el Borussia Dortmund, donde "me he adaptado bastante bien y soy feliz". Ahora, no obstante, lo que toca es pensar en la visita al Barcelona del miércoles. "Siempre motiva jugar en el Camp Nou contra el Barcelona, tenemos ilusión y ganas de hacer algo bonito en la competición, así como pasar a la siguiente ronda, intentaremos ganar". En cuanto a las posibilidades de regresar al Real Madrid a final de temporada afirma que "mi objetivo es seguir creciendo y mejorando para que lo que tenga que venir en el futuro sea cada vez mejor".