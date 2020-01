Achraf en Goal/DAZN: "Sinceramente, no sé dónde jugaré la próxima temporada"

El jugador del Borussia Dortmund concedió una entrevista en exclusiva a GOAL y DAZN y repasó su trayectoria

Achraf Hakimi se ha convertido en una de las grandes sorpresas en el . Desde que llegara cedido del , el internacional por se ha asentado en la titularidad, y esta temporada ha marcado 2 goles y dio 6 asistencias, solo en la .

Ahora, en una entrevista para 'Goal' y DAZN, ha repasado los aspectos más relevantes de su carrera deportiva, como cuando su padre le contó que el Real Madrid le fichó para su cantera o la experiencia de jugar con Cristiano Ronaldo.

"Es un jugador increíblemente bueno. Jugar con uno de los mejores jugadores del mundo es una experiencia increíble. Realmente lo disfruté y siempre traté de ayudarlo con los goles", comentó acerca de su experiencia con el portugués.

Sobre el momento en el que se enteró que entraría en 'la Fábrica' merengue, Achraf fue completamente sincero.

"Un día mi padre me recogió de la escuela y me dio una carta. Me invitaron a una prueba. Al principio no podía creerlo y le pregunté si la carta era real. Después de que él confirmó eso, pensé: '¡Oh, mierda, qué genial es eso!' Nunca olvidaré este día, el día en que todo comenzó para mí".

También tuvo palabras acerca del primer entrenamiento que experimentó dentro del primer equipo del Real Madrid, mostrando y describiendo con todo detalle aquel día.

"Ese día mi sueño se hizo realidad. Mi entrenador vino a mí y me dijo que entrenaría con el primer equipo. Todavía recuerdo el camino desde nuestro vestuario hasta el vestuario de los profesionales. Estaba extremadamente nervioso y no sabía qué pensar. Al mismo tiempo, realmente quería entrenar con los mejores jugadores del mundo. Nunca olvidaré eso.

Para ser honesto, al principio estaba un poco abrumado. Presté atención al más mínimo detalle para no perderme nada y empaparme de todo para aprender y mejorar", afirmó.

Sobre su futuro, en el que hay muchas dudas y expectativas puestas, Achraf fue claro.

"Sinceramente, no lo sé (en qué club jugará la próxima temporada). Actualmente me veo claramente en el Borussia Dortmund. Estoy muy feliz aquí y todavía tengo un contrato de cuatro o cinco meses".