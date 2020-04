Abreu habló del futuro de Cavani: Boca, Sao Paulo, Atlético Madrid y la Copa Libertadores

En diálogo con GOAL, el Loco analizó las chances de su compatriota y dio una pista clave respecto a su próximo destino.

El nombre de Edinson Cavani resuena en los pasillos de La Bombonera, aunque esté cerrada desde hace más de un mes por la cuarentena. Los hinchas, desde sus casas, se ilusionan cada vez que el Matador es vinculado con Boca, pero todavía no hay nada concreto.

Sin embargo, Sebastián Abreu podría haber dado una pista para ubicar a su excompañero en la Selección uruguaya. Durante la entrevista que brindó a GOAL, el Loco reconoció que "en me preguntaron por , no por Boca; en me preguntaron por Sao Paulo, no por Boca; en preguntan por Nacional o Peñarol, no por Boca; y en me preguntan por Boca. Todos tienen una pista, que el Cebolla habló con él, que Lugano habló con él, que en Atlético Madrid hablaron con el hermano, que su sueño es gritar los goles como el Manteca Martínez".

"No tengo idea qué va a hacer, pero interpreto que va a querer mantenerse en un nivel alto pensando en el Mundial", analizó el delantero, para completar afirmando que "lo que puedo decir es que tiene un sueño y es jugar la , pero no sé en dónde". De ser así, las chances del Colchonero empiezan a quedar atrás en la consideración: ¿podrá ser Boca el club que le cumpla ese otro sueño?

