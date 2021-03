Abidal confirma que quiso fichar a Pochettino y que Neymar estuvo cerca

El exsecretario técnico del Barcelona habló también de Messi. "Fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara", manifestó.

En una entrevista con "The Telegraph", Éric Abidal, quien estuvo a cargo de la secretaría técnica del FC Barcelona, afirmó que la llegada de Antoine Griezmann, en el verano de 2019, impidió el regreso de Neymar al club catalán. “Si no hubiéramos firmado a Griezmann antes, estoy cien por cien convencido de que hubiéramos fichado a Neymar”, reveló el también exjugador azulgrana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Y agregó, dando más detalles: “Diez días antes de cerrar el mercado, estuve en París hablando con Leonardo (director deportivo del PSG). Necesitábamos un extremo, y cuando Neymar estuvo en Barcelona su nivel fue increíble. No se trata de decir qué jugador es mejor, sino la posición que teníamos que mejorar. El presidente (Bartomeu), sin embargo, decidió fichar a Griezmann”.

Abidal, por otra parte, se refirió además a cómo quedó su relación con Lionel Messi: “Habló conmigo personalmente. Tuvimos una conversación fuerte. No tuve ningún problema, me gusta ser transparente. Me gustó, fue el único futbolista que me dijo su opinión a la cara. Lo respeto”.

Y reconoció también que quiso fichar a Mauricio Pochettino, tras la desvinculación de Ernesto Valverde: "Le dije a la junta que tenía que traer el mejor entrenador que se pudiera en el mercado. Les aclaré que no había que pensar de forma política porque él antes estuvo en el Espanyol. Yo quería lo mejor y él es uno de los mejores en nuestro deporte”.