Abel tras el récord que le quita Oblak: “Contento de que el Atleti tenga gran portero"

El exguardameta rojiblanco habla con Goal tras ver cómo Oblak le arrebata uno de sus legendarios registros.

Abel Resino Gómez (Velada, 1960) es una de las leyendas del . Trece años entre el filial y el primero equipo, más de 300 partidos defiendo su portería y dos Copas del Rey y 1 Trofeo Zamora al portero menos goleado son algunos de los méritos de un guardameta cuyo nombre se asocia al club que hizo grande.

A la espera de nueva oportunidad para ocupar un banquillo (10 años de experiencia en Ciudad de Murcia, , Castellón, Atlético de Madrid, , o lo atesoran) es noticia estos días por el récord de porterías a cero que le ha arrebatado Jan Oblak.

El esloveno se convierte en el portero rojiblanco con más partidos dejando su portería a cero (96) superando de este modo a Abel Resino (95) quien todavía conserva el estratosférico récord de 1.275 minutos sin encajar un gol , algo que logró en 1991 cuando Luis Enrique le batiera tras tanto tiempo.

Por ello Goal se puso en contacto con Abel para charlar de esta hazaña de Oblak y repasar un poco la situación del portero y la actualidad futbolística.

El récord que Oblak le arrebata y el de minutos imbatido

“Es normal que bata el récord de porterías a cero, es un grandísimo portero y hoy en día juega de una manera que le permite hacerlo. Está perfectamente encajado en el Atlético y la forma de defender del Atlético es perfecta. Defienden como bloque”.

Confiesa que “siento algo de nostalgia cuando oigo hablar de estos récords, pero estoy contento de que el Atlético tenga un grandísimo portero ”.

El toledano tiene claro que Oblak es el portero ideal del Atlético y el Atlético el club ideal para Oblak.

“El mayor acierto del Atlético en los últimos años es haber fichado a este portero . Incluso mejor que otros grandes futbolistas de campo que han pasado por el club”.

Oblak, en el Top3 del Balón de Oro

Cuestionado por el reconocimiento que se tiene para los porteros a la hora de entregar los premios de final de temporada, Abel no tiene dudas que “ me parece injusto que los porteros no hayan tenido esta recompensa ”.

Señala a Messi como su favorito a ganar el Balón de Oro , premio que le daría sin dudarlo, pero “ creo que Oblak podría estar en el podio ”.

Ter Stegen y Oblak: y Atlético, sus equipos ideales

Le planteamos si Oblak debería estar en otro equipo y qué posibilidades tendría de hacerlo igual de bien, pero Abel tiene claro que “a l igual que Ter Stegen en el Barça, Oblak es un portero perfectamente encajado en el Atlético y es su portero ideal”.

“Oblak es un supérportero de nivel tremendo. Es el más completo de todos. Desde muy joven lo ha sido y tiene recorrido y aplomo”.

El exguardameta rojiblanco le define bien: “ Su mejor característica es la concentración, pero además tiene una gran frialdad, unos grandes reflejos pese a ser alto, va bien por arriba, es bueno en el uno contra uno, y tiene una gran velocidad de reacción ”

El Casillas del Atlético

Abel, quien sabe lo que es defender la portería de un equipo tan grande como el Atlético durante más de 10 temporadas, afirma que Oblak puede ser igual de leyenda.

“Si no tiene lesiones y no se le traspasa, aún pueden quedarle ocho o diez años más (ya suma seis”). Podría ser tan legendario como Casillas, un gran portero aunque Oblak me parece mejor ”

Los pitos a Courtois

El de Velada tampoco es ajeno a la actualidad del mundo del fútbol y se pronuncia al respecto de los pitos que sufrió Courtois en el Bernabéu hace unas semanas.