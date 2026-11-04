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Aarhus GF vs. Braga: hora de inicio
El partido entre Aarhus GF y Braga comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Aarhus GF vs. Braga hoy en directo: ¿dónde verlo por televisión y streaming?
La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Aarhus GF y Braga?
Aarhus GF llega con un balance irregular en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, dos empates y una derrota. En el más reciente cayó por 0-2 ante el Bröndby IF en la Superliga. Antes había ganado 2-1 al Viborg. En la Conference League, el Aarhus empató 1-1 con el Egnatia. En total, el equipo marcó siete goles y encajó cinco en ese periodo.
El Braga también presenta una trayectoria reciente irregular: dos victorias y una derrota en cinco partidos, aunque uno de ellos se contabilizó como derrota pese a terminar 2-2, lo que apunta a un encuentro de copa decidido en la tanda de penaltis o algo similar. En su último partido, el Braga ganó 3-0 al Famalicao en la Liga Portugal. En la Conference League derrotó al KAA Gent por 2-0 y sumó una importante victoria a domicilio.
Aarhus GF vs. Braga: alineaciones
AGF Aarhus contra Braga alineaciones probables
Once inicial
Manager
- J. Poulsen
- F. Carvalho
Aarhus GF vs. Braga: estado de forma
Aarhus GF vs. Braga: balance de enfrentamientos directos
Aarhus GF vs. Braga: las clasificaciones
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