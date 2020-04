A trabajar o como hincha: Justo Villar quiere volver a Colo Colo

El paraguayo, que jugó 122 veces con el Popular, proyecta su carrera posterior al retiro del fútbol.

Justo Villar es un enamorado de y tal y como su entrenador en el campeonato del 2015, José Luis Sierra, mostró su voluntad para retornar al Monumental, aunque fuera de la cancha. El paraguayo se retiró en 2018 en Nacional pero siente que fue un año antes, cuando dejó al Cacique.

Pienso y de acuerdo como yo lo siento, siento que no me fui nunca del todo. Sigo teniendo relación con utileros médicos, compañeros y no siento que me fui, siento que en algún momento pueda volver y espero volver o como hincha

"Siento que me retiré en Colo Colo, no puedo olvidar del último partido que jugamos en el Monumental cuando le ganamos a 2-0 y todos sabemos que en el minuto 85 fue la lesión de la rodilla y nunca pude volver", recordó el cuatro veces mundialista en colocolo.cl. Tras despedirse en 2017 por su lesión, dejó dos títulos nacionales y una Copa local.

Abril, el mes colocolino

"Ese, siento que fue mi último partido realmente, que me retiré en casa, ganando un clásico, pero las circunstancias de la vida me dieron otras cosas y sin dudas lo que vivimos ahí, siento que soy parte del club, no porque yo lo diga, porque sé que la gente lo dice y me siento hincha del club", complementó Villar.

La entrevista con el sitio oficial del club se dio en medio de las celebraciones por el aniversario 95. En ella agradeció a los simpatizantes del Cacique por las muestras de cariño en el momento que se confirmó su salida, que dio paso a la irrupción de Orion.

"Para mí fue buenísimo sentir el cariño en ese momento, ya que sentía que podía darle más al club pero que no tenía tiempo y que la gente reconozca lo que uno hizo por el club y por eso, digo que no pienso que me haya ido del club por ese cariño y aprecio mutuo que queda en el club, hace que uno disfrute un logro o lamentando la decepción de alguna derrota. Hasta el día de hoy sigo disfrutando cuando Colo Colo sale campeón y sentir ese apoyo en ese momento fue muy gratificante", culminó un guaraní que aseguró que antes pudo llegar en 2006 y 2011. Lo hizo en 2013 y un año después ya le devolvía las coronas al albo, que estaba en sequía.

El tiempo dirá si el 1 volverá como entrenador de porteros, como dirigente o solo a sentarse a ver al último equipo en el que hizo historia.