¿A qué hora es y qué canales transmiten Colombia - Chile?

En Goal, la guía con las señales y el streaming para que no te pierdas de ningún detalle del destacado de la jornada de Clasificatorias Sudamericanas.

Mientras Reinaldo Rueda se viene alimentando de empates, y en casa tiene la oportunidad de oro de escaparse de sus perseguidores, Chile -su ex equipo- visita Barranquilla con el aval de haber realizado la preparación en la altura de Guayaquil pero obligado a sumar una victoria que no le quite el sueño de Qatar 2022. Tras abrir por completo la tabla de la Eliminatoria con un empate en Quito, La Roja espera salir a darle valor a aquel punto en un duelo que puedes ver en Caracol o Chilevisión, dependiendo del lugar en el que te encuentres.

LA PREVIA DE GOAL - ¿Por qué no está Alexis?

CUÁNDO Y DÓNDE ES

Ecuador - Chile, por la décima fecha de las Elminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, se juega hoy jueves 9 de septiembre en el Olímpico Metropolitano de Barranquilla a las 20:00 de Chile y 18:00 de Colombia.

¿Cómo sigue la agenda para el bicampeón?

DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

ZONA CANAL SEÑALES Chile Chilevisión TNT Sports HD VTR: 21 (Santiago) /711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27 VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD) Colombia Gol Caracol DirecTV: 132 y 1132 (HD)

TigoUNE: 5 (Bogotá), 7 (Medellín), 201 (HD), 111 (Satélite)

Claro TV: 106, 1006 (HD), 109 (HD Satélite)

Movistar TV: 156, 816 (HD)

HV Televisión: 10/99 (Cundinamarca), 4 (Antioquia), 406 (HD)

TDT: 14.1 (HD), 14.2 (HD 2), 14.3 (HD 3), 14.6 (Móvil)

Supercable: 102, 1010 (HD)

ETB: 277, 252 (HD)

Los streamings disponibles en Chile son los de Claro Video, Estadio TNT y Zapping para computadores, teléfonos y tablets. En Colombia se puede ver en Gol Caracol, en todas sus plataformas de TV y digitales, mientras que TyC Sports transmite para Argentina.