¿A qué hora es y en qué canal dan Colombia vs. Uruguay, por las Eliminatorias sudamericanas?

recibe a su similar de en un partido que siempre triene aire de revancha para los Charruas, que tienen varias espinas clavadas desde la eliminación de los octavos de final del Mundial de 2014.

Los de Queiroz llegan con las bajas de Falcao, Borré y Córdoba, pero aún así cuenta con una de las nominas más completas del continente y con jugadores en excelente momento individual, por lo que Uruguay tendrá que plantear un partido muy táctico para no caer en tierr cafeteras.

Luego de la polémica planteada por algunos periodistas uruguayos, que reclamaron pro el horario del partido, la Conmebol reafirmó las 3:30 pm. como la hora indicada para que ruede la pelota en la ciudad de Barranquilla.

Colombia: Ospina; Orejuela, Mina, Murillo, Mojica; Cuadrado, Lerma, Barrios; Rodríguez, Zapata, Muriel.

