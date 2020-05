A Piqué también le critican como presidente del Andorrra: "Profesionalmente me decepcionó"

Gabri, que fue destituido como técnico del Andorra, ha explicado cómo fue su experiencia trabajando en el club que dirige el defensa catalán.

Gerard Piqué inició hace unos meses una nueva aventura profesional fuera de los terrenos de juegos pero relacionada con el fútbol. El defensa del se convirtió en accionista mayoritario y presidente del FC Andorra, que actualmente milita en Segunda División B en .

Sin embargo, su gestión en el club no está exenta de crítica y el ex jugador del Barça Gabri García, que fue destituido como entrenador del club durante esta temporada, ha explicado el mal recuerdo que tiene de su salida del club.

"Me costó entender la decisión, que fue, evidentemente, de Piqué. Primero me lo comunicó la dirección deportiva y luego él. Él tenía la última palabra. Profesionalmente, me decepcionó", dijo Gabri en RAC1.

"Perdí tres partidos y entendieron que debían cesarme. Me dijeron que no me veían capaz de revertir la situación para meter al equipo en playoff. Ese equipo se había hecho en dos semanas, estaba diseñado para jugar en Tercera e intentar luchar por el ascenso a . Subimos, pero hasta a los jugadores que fichamos se les dijo que incluso podrían sufrir para no bajar. En los primeros partidos se daba por hecho que el Andorra estaría en la zona baja de la tabla. Pero luego fuimos líderes durante cuatro jornadas y fuimos el tercer equipo de la tabla que más veces fue primero. No son números malos para un equipo que acababa de ascender y que llevaba 20 años sin estar en esa categoría. Se llegó a pensar que subir de Segunda B a Segunda A era fácil", añadía sobre las complicaciones que se encontró durante su aventura en el Andorra.