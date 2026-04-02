A pesar del desastre de Bosnia... El Barcelona se mantiene firme y Bastoni da su respuesta

Recientemente, numerosos medios de comunicación han informado sobre el interés del Barcelona por fichar al defensa del Inter de Milán, Alessandro Bastoni; sin embargo, este traspaso ha suscitado cierta polémica tras el error garrafal que cometió el internacional italiano ante Bosnia y Herzegovina, lo que provocó que la Azzurri no se clasificara para el Mundial de 2026.

No obstante, el destacado periodista italiano Matteo Moretto ha afirmado que el entrenador alemán del Barcelona, Hansi Flick, es un gran admirador de las cualidades de Bastoni y que el club catalán espera cerrar el fichaje.

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A pesar de ello, el Barcelona se enfrenta a un gran reto a nivel financiero, ya que el fichaje no se concretará hasta que se vendan algunos jugadores, con el fin de obtener la liquidez necesaria.

Moretto, periodista del diario español «Marca», añadió que Bastoni ya ha aceptado fichar por el Blaugrana, y confirmó que el jugador no solo está abierto al traspaso, sino que está «muy entusiasmado» con este paso, ya que actualmente está negociando los detalles de su contrato con el club español.

Por su parte, la cadena «Sky Sports» señaló que el siguiente obstáculo radica en la necesidad de negociar con el Inter de Milán, lo que se espera que ocurra en breve.

Sin embargo, se cree que si el jugador comunica a su club su deseo de marcharse y se presenta una oferta de 60 millones de euros más variables, el cierre del acuerdo será posible.