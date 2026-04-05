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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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A pesar de que el triunfo se le escapa... Tony aviva la lucha por el título de la Liga Roshen con un mensaje decisivo

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
1ª División
I. Toney
Arabia Saudita
Inglaterra

El delantero inglés confía en las capacidades de su equipo

A pesar de que el Al-Nasr se ha alejado en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen de Profesionales, el delantero inglés del Al-Ahli de Yeda, Ivan Toney, se niega a tirar la toalla a siete jornadas del final.

Tony marcó un gol en la cómoda victoria del Al-Ahli sobre el Damac, ayer sábado, por 3-0, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales.

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Tony declaró en el programa «Acción con Walid»: «La liga aún no ha terminado, creemos en nuestras posibilidades de competir por el título hasta el final».

Y añadió: «Afrontaremos todos los próximos partidos con la misma fuerza y entusiasmo, esperamos que los rivales tropiecen e intentaremos hacer felices a los aficionados».

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Y concluyó diciendo: «También tenemos la capacidad de competir por el título de la Liga de Campeones de Asia, ya que la fase actual es la más difícil».

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