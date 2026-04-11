A pesar de las peticiones de anulación, se espera una sanción leve para el árbitro del partido entre Al-Ahli y Al-Fayha

Según la prensa, se conocería la sanción al árbitro del partido Al-Ahli-Al-Fayha si se confirman las declaraciones del delantero inglés de Al-Raqi, Ivan Tony.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli empató 1-1 con Al-Fayha en Al-Majma'a.

El delantero inglés del Al-Ahli, Ivan Tony, afirmó tras el encuentro que el cuarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan, le indicó que se centrara solo en la Liga de Campeones de Asia y no en la Liga Roshen, versión respaldada por su entrenador alemán, Matthias Jaissle.

Según el diario saudí «Okaz», Al-Sultán no recibirá una sanción grave si se confirman las acusaciones de Tony, aunque periodistas como Khalid Al-Shneif y el experto en arbitraje Abdullah Al-Qahtani piden su expulsión.

Según el rotativo, si se confirman las acusaciones, la Comisión de Árbitros impondrá solo una sanción interna de varios partidos, probablemente sin anuncio público.

El Al-Ahli pidió a la Federación Saudí de Fútbol investigar a todo el equipo arbitral, y la Federación confirmó que sus comisiones ya trabajan en el asunto.