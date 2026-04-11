A pesar de las lesiones de Kano y Malcom, el Al-Hilal se aferra a una última esperanza antes del partido contra el Al-Sadd

El Al-Hilal confía en que el extremo brasileño Malcom y el centrocampista saudí Mohammed Kanoo se recuperen a tiempo para enfrentar al Al-Sadd en la Liga de Campeones de Asia.

El club informó este viernes que ambos se lesionaron tras la victoria 6-0 sobre Al-Khaloud el miércoles en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Según el club, Kano sufrió una lesión en el muslo posterior, mientras que Malcom sintió dolor en la misma zona; ambos se someterán a pruebas de imagen para determinar la gravedad y el tiempo de recuperación.

Aunque su participación ante el Al Sadd es dudosa, el diario saudí Al-Riyadiah informó que el técnico italiano Simone Inzaghi los incluirá en la expedición que viajará a Yeda.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa de Asia se jugará el lunes en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda.

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Ambos completarán su tratamiento en Yeda, y este domingo se decidirá si juegan.

Malcom ha jugado 33 partidos esta temporada con el Al-Hilal, marcando 9 goles y dando 11 asistencias, mientras que Kano ha anotado 5 tantos y repartido 5 asistencias en 36 encuentros.

El Al-Hilal busca recuperar el título asiático tras ausentarse de las tres últimas finales; su último cetro fue en 2021, luego perdió una final y cayó en semifinales en dos ocasiones.