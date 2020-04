A Morel Rodríguez le gustaría trabajar con los chicos en Boca

El ex-lateral paraguayo no ocultó su interés en volver a pertenecer al mundo xeneize, ayudando en las inferiores.

Claudio Morel Rodríguez fue entrevistado este lunes por la AM780 de Asunción y dio detalles de la actividad que desempeña en San Vicente, Provincia de Buenos Aires.

"Hasta que ocurrió esto (cuarentena), estaba dirigiendo el Inter Country", comentó el ex-jugador de la Selección de .

"Si bien me llamaron de distintos equipos de AFA para dirigir a los chicos, todavía no se me dio por decir sí. Me gustaría en un futuro, pero ahora no estoy desesperado por esa oportunidad", dijo.

Morel Rodríguez tuvo grandes momentos en de Almagro y , pero reconoce que regresar al club Xeneize siempre lo seduce.

"Sería una linda chance trabajar en Boca, comenzar desde los chicos, en la formación. Se habla mucho del porqué no hay laterales izquierdos o zurdos naturales y me parece que no se trabaja mucho", señaló.

Claudio Morel Rodríguez, de 42 años, ganó 9 títulos disputando 199 partidos en Boca Juniors entre 2004 y 2010