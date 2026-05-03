A Kenneth Pérez le molesta el comportamiento de los aficionados del Ajax: «Quizá sea mejor que sigan así»

El sábado, antes del partido en el Johan Cruijff ArenA, el Ajax rindió homenaje al PSV, campeón de la liga, con una guardia de honor. Para Kenneth Pérez, ese gesto ya no es necesario tras el comportamiento de los aficionados del Ajax durante la ceremonia.

Los jugadores del Ajax aplaudieron al saltar los del PSV al campo, aunque se escucharon muchos silbidos desde la grada.

«Una guardia de honor no es algo habitual en los Países Bajos», apuntó el presentador Milan van Dongen en el programa Dit was het Weekend. «Mejor que siga sin serlo», añadió Pérez.

«Claro, no es agradable que el público silbe. Me pareció que los jugadores del Ajax se comportaron muy bien. Todos aplaudieron y no parecían aburridos».

«Pero cuando todo el estadio silba, pierde encanto», añade. El analista Bram van Polen concluye: «Es algo diferente; a menudo la gente no tolera bien los cambios».

«Quizá deberíamos hacer esto un par de veces. A mí me pareció precioso, solo que, sí, el público del Ajax no colaboró mucho», concluye Van Polen.

Ajax parecía dormido y, a los 33 segundos, Ricardo Pepi marcó. Sin embargo, en el descuento, Mika Godts salvó un punto (2-2).