Dennis te Kloese deja este verano el Feyenoord. En una entrevista con Voetbal International repasa su etapa en De Kuip y habla de su mejor y peor decisión como director.

Considera que la mejor decisión fue mantener el foco en el fútbol. «Hicimos buenos fichajes, otros regulares y algunos malos; eso pasa en todas partes. Cuando los resultados son buenos, los errores se disimulan».

«Santiago Giménez no fue barato, pero fue un fichaje muy bueno y creativo. Mats Wieffer jugó el miércoles con la selección holandesa y no costó ni un millón de euros. Al principio había muchas dudas sobre Hadj Moussa, pero no costó ni tres millones de euros», afirma Te Kloese.

Sobre su peor decisión duda más. Al final menciona a Luka Ivanusec: «Lo vimos tres veces con la selección, también aquí contra Denzel Dumfries, que ahora va al Real Madrid».

«Era tan bueno y tan hábil que Dumfries casi se deslizó una vez por el túnel. Entonces piensas: “Este realmente tiene algo, ¿no estoy loco?”. Era un chico caro. Analizamos sus datos, lo convertimos en un proceso formal. No era simplemente un tipo cualquiera que se me ocurriera de la nada».

«Justo antes de ficharlo, marcó tres goles en un partido de play-off para clasificarse para la Champions League con el Dinamo de Zagreb, que tampoco es un equipo de pacotilla. Pero donde se toman buenas decisiones y se trabaja, también se toman malas decisiones. O decisiones de las que, a posteriori, uno desearía haberlo hecho de otra manera o antes», concluye Te Kloese.

Feyenoord lo fichó en 2023 por algo menos de ocho millones de euros al Dinamo de Zagreb. El croata jugó 55 partidos, marcó 4 goles y dio 7 asistencias. La temporada pasada fue cedido al PAOK de Salónica, que este verano puede ficharlo de forma definitiva.