A 7 años del descenso, se destapó la olla en Independiente: "Algunos se hacían los lesionados para no jugar"

Hernán Fredes tiró la bomba en un vivo de Instagram y Facundo Parra, en los comentarios, reveló de quiénes se trataba.

El 15 de junio se cumplirán siete años del día en que Independiente descendió a la B Nacional por primera vez en su historia. A pesar del paso del tiempo, la herida todavía no terminó de cerrar para los hinchas del Rojo, ni tampoco para los futbolistas que fueron parte de aquel plantel que perdió la categoría. En especial porque todavía hay rencores y reproches internos que nunca fueron saldados, según reveló uno de los integrantes de aquel equipo, Hernán Fredes.

En una charla por Instagram con el sitio partidario De la cuna al Infierno, el mediocampista de 33 años sorprendió con una fuerte acusación: "En ese plantel había compañeros que se hacían los lesionados para no jugar". Incluso, el actual jugador de Unión San Felipe de recordó una situación puntual: "Había un jugador que había tenido una molestia o una contractura. Yo en ese momento también estaba en kinesiología y pregunté cuánto le faltaba para volver. 'Ya está, yo le di el alta', me dijo el kinesiólogo. Pero él decía que todavía le molestaba. Después te das cuenta que preferían no aparecer a poner la cara". Sin embargo, el volante de 33 año evitó especificar a quiénes se refería.

Pero entonces fue cuando apareció Facundo Parra. El delantero, que no fue parte del equipo que descendió pero se sumó al Rojo pocos meses después para encarar la vuelta a Primera, estaba siguiendo la charla desde su cuenta personal y expuso en los comentarios los nombres que no quiso pronunciar Fredes: "El puto de Zapata", escribió el atacante, en referencia a Víctor Zapata, quien durante el torneo Final 2013 apenas jugó tres partidos y luego se fue del club.

Pero el actual hombre de All Boys no se quedó ahí: "También había un delantero, el que te embarga las copas", acusó. Hablaba de Luciano Leguizamón, que en marzo de 2014 pidió el embargo de todos los trofeos internacionales ganados por el club de Avellaneda, en reclamo de una deuda de 1,7 millones de pesos. El delantero estuvo en Independiente durante la temporada del descenso y apenas jugó 16 de los 38 encuentros de la campaña, en los que anotó sólo un gol.