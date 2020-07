3 jugadores de campo y 2 porteros, el escaso banquillo del Barça

El banquillo del cuadro azulgrana ante el Alavés será uno de los más escasos de los últimos tiempos

El FC afronta el encuentro ante el Deportivo con el objetivo de terminar la temporada de la mejor manera posible. Sin embargo, lo hará de una forma algo particular, ya que en su banquillo hay solo 5 jugadores.

3 jugadores de campo y 2 porteros forman parte de la suplencia. Frenkie De Jong, Nelson Semedo y Martin Braithwaite son los jugadores escogidos para formar parte del banquillo, mientras que Ter Stegen y el guardameta del filial Arnau Tenas, son los porteros que estarán en Mendizorroza.

Una circunstancia muy poco habitual en Can Barça, que afronta una profunda crisis interna después de perder . Además, hay que tener en cuenta que jugadores como Ansu Fati o Riqui Puig no han ido convocados con el Barça B para intentar el ascenso a Segunda, debido a las necesidades de la primera plantilla, a pesar de no jugarse nada.