La 3.ª Liga alemana, posiblemente la más emocionante del mundo, lo tiene todo: clubes históricos, récords de afluencia y una lucha constante por el ascenso y el descenso.
En SPOX te decimos dónde verlos en directo.
Toda la información sobre las retransmisiones de la 3.ª división: ¿Quién emite los partidos en directo por TV y en streaming?
¿Hasta cuándo tiene MagentaSport los derechos de televisión?
La 3.ª Liga sigue en MagentaSport, que emite todos los encuentros en directo y en exclusiva, tanto en TV lineal como en streaming. Conservará los derechos hasta la temporada 2026/27.
Algunos partidos se verán en televisión abierta: las cadenas regionales de la pública emitirán los más destacados. Consulta las webs de WDR, NDR, MDR, BR, SWR y SR para saber cuándo.
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3.ª Liga: ¿Quién retransmite los partidos en directo por TV y en streaming? – El resumen
|Datos
|Información breve
|Organizador
|DFB
|Fundación
|2008
|Equipos
20
|Jornadas
38
|Jugador con más partidos
|Robert Müller (348)
|Máximo goleador
|Anton Fink (136)
|Club con más títulos
|VfL Osnabrück y Arminia Bielefeld (2 títulos cada uno)