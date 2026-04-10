3.ª división: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos en directo por televisión y en streaming?

La 3.ª Liga alemana, probablemente la más emocionante del mundo, lo tiene todo: clubes históricos, récords de afluencia y una lucha constante por el ascenso y el descenso.

En SPOX te contamos dónde ver los partidos en directo.

Toda la información sobre las retransmisiones de la 3.ª división: ¿Quién emite los partidos en directo por TV y en streaming?

¿Hasta cuándo tiene MagentaSport los derechos de televisión?

La 3.ª Liga sigue en MagentaSport, que emite todos los encuentros en directo y en exclusiva, tanto en TV lineal como en streaming. Conservará los derechos hasta la temporada 2026/27.

Algunos partidos se emitirán en abierto en las televisiones públicas regionales. Consulta las webs de WDR, NDR, MDR, BR, SWR y SR para saber cuándo.

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3.ª Liga: ¿Quién retransmite los partidos en directo por TV y streaming? - Resumen