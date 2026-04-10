El TSV 1860 Múnich es uno de los clubes con más tradición del fútbol alemán y cuenta con una larga trayectoria en la Bundesliga. Tras una mala racha deportiva, los Leones de Múnich han acabado en la 3.ª división, pero siguen gozando de gran popularidad, sobre todo gracias a su ubicación, con el legendario estadio de Giesing, y a una afición extraordinariamente fiel.

En SPOX puedes saber qué cadena retransmite los partidos del 1860.

1860 Múnich: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del TSV en directo por televisión y en streaming?

Ver al 1860 Múnich en la 3.ª Liga por televisión y en streaming

Los Leones de Múnich llevan varios años en la 3.ª Liga y los derechos de retransmisión pertenecen a MagentaSport hasta la temporada 2026/27, que emite todos los partidos.

Algunos partidos de la 3.ª división se retransmiten en la televisión pública regional. Los encuentros en casa del Münchner Löwen los emite Bayrische Rundfunk (BR), mientras que los de fuera suelen cubrirse por otras cadenas regionales. Consulta la información en sus respectivas páginas web.

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1860 Múnich: guía rápida de retransmisiones. ¿Quién emite los partidos del TSV en TV y online?