Los precios de las entradas para el Mundial 2026 han experimentado un salto descomunal, lo que ha intensificado las críticas hacia la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Con el inicio de la cuarta y última fase de venta de entradas, el precio de la entrada más cara para la final alcanzó cerca de 11.000 dólares, según informó el diario británico “Daily Mail”.

Esta fase se considera una “venta de último minuto” y está disponible para todos sin sorteo. La FIFA explicó en un comunicado oficial que la venta se realiza bajo el principio de “primero en llegar, primero en ser servido”, y continuará hasta el final del torneo, con entradas puestas a la venta de forma gradual, incluyendo en ocasiones entradas para partidos que se disputan el mismo día.

Sin embargo, aunque los precios ya se consideraban altos, los aficionados se sorprendieron con un nuevo incremento en el precio de las entradas para la final, que llegó a 10.990 dólares (9.526 euros).

Esto representa un aumento del 38% en comparación con la primera fase de venta celebrada en septiembre, que estaba destinada a los titulares de tarjetas “Visa” mediante sorteo, cuando el precio máximo de la entrada era de 6.730 dólares (5.738 euros).

En detalle, los precios de las entradas de la segunda categoría subieron un 32% hasta los 7.380 dólares (6.397 euros), mientras que los de la tercera categoría alcanzaron los 5.785 dólares (5.014 euros), con un aumento del 38%.

En comparación, la entrada más cara para la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina fue de apenas unos 1.604 dólares (1.390 euros).

Fallo técnico y críticas

Según medios británicos, el lanzamiento de esta fase de venta registró un fallo técnico, ya que los compradores fueron dirigidos a una página incorrecta.

Los primeros aficionados que entraron al sitio se encontraron en una cola de espera que los llevó a una sección destinada a los grupos oficiales de aficionados de las selecciones, que requiere códigos de acceso especiales, en lugar del portal de venta general.

No se espera que este aumento de precios ni el problema técnico reduzcan el enfado de los aficionados, especialmente porque la FIFA ya era objeto de críticas por los elevados precios, que se consideraron contrarios a las promesas hechas al conceder la organización del torneo a Estados Unidos, Canadá y México.

Por su parte, la FIFA defendió estos precios, al considerar que reflejan el “enorme” nivel de demanda, según declaró su presidente Gianni Infantino.

En total, se pusieron a la venta cerca de 7 millones de entradas para el torneo, y ya se han vendido más de 3 millones de entradas durante las tres primeras fases del proceso de venta.

Ya se completó la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026, ya que el torneo se celebrará por primera vez con la participación de 48 selecciones y en 3 países: Estados Unidos, Canadá y México.

Está previsto que el torneo se dispute entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

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