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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

El 1. FC Colonia recibe al Bayer Leverkusen en el RheinEnergieSTADION de Colonia para disputar un duelo de la Bundesliga. El derbi del Rin promete emoción: se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy distintos.

Tras ocho jornadas, el Colonia ocupa el 14.º puesto de la tabla y busca estabilidad. En su último partido, los coloneses sumaron al menos un punto con el 1-1 ante el Union Berlín, un resultado al que contribuyó Malek El Mala, que marcó en su debut en la Bundesliga.

Said El Mala, el referente del Colonia, atraviesa un gran momento de forma y suma ya cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales esta temporada. El jugador de 20 años está en el centro de intensas especulaciones sobre un posible traspaso: el PSG habría contactado con Thomas Kessler, dirigente del Colonia, aunque todavía no hay ninguna oferta oficial. El propio El Mala subrayó recientemente que está concentrado en su rendimiento con el equipo.

El Bayer Leverkusen llega tras una racha irregular en la Bundesliga. Tres derrotas en sus últimos partidos de liga, entre ellas un 2-4 ante el Stuttgart y un 0-3 frente al Hoffenheim, empañan considerablemente el inicio de temporada del equipo. El entrenador Carles Martinez busca una regularidad que su equipo no ha mostrado hasta ahora en la Bundesliga.

En Europa, al Leverkusen le va bastante mejor. Tras tres jornadas, lidera la Europa League con nueve puntos, aunque el pasado jueves cayó por 0-1 ante el Marsella. Ibrahim Maza, eje creativo del Leverkusen, ha participado ya en siete goles en doce partidos oficiales y declaró recientemente que fichar por el PSG sería un gran sueño para él.

A continuación, les contamos dónde ver el derbi en directo y qué canales retransmiten el partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el 1. FC Colonia y el Bayer Leverkusen?

El 1. FC Colonia llega al derbi con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, empató 1-1 con el Union Berlín. Destaca especialmente la victoria por 5-0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania. En total, el Colonia marcó nueve goles y encajó dos en ese periodo.

El Bayer Leverkusen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, cayó por 0-1 ante el Marsella en la Europa League. Antes perdió 2-4 contra el Stuttgart en la Bundesliga y 0-3 frente al Hoffenheim. En el lado positivo figura el 5-2 ante el Núremberg en la Copa de Alemania. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones