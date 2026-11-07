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1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

El 1. FC Colonia recibe al Bayer Leverkusen en el RheinEnergieSTADION de Colonia para disputar un duelo de la Bundesliga. El derbi del Rin promete emoción: se enfrentan dos equipos en estados de forma muy diferentes.

Tras ocho jornadas, el Colonia ocupa el 14.º puesto de la tabla y busca estabilidad. En su último partido, los locales sumaron al menos un punto con un 1-1 ante el Unión Berlín, un resultado al que contribuyó Malek El Mala, que marcó en su debut en la Bundesliga.

Said El Mala, el jugador más destacado del Colonia, atraviesa un gran momento y suma ya cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales esta temporada. El futbolista de 20 años está en el centro de intensas especulaciones sobre su futuro: se dice que el PSG se ha puesto en contacto con el dirigente del Colonia Thomas Kessler, aunque todavía no hay ninguna oferta oficial. El propio El Mala recalcó recientemente que está centrado en su rendimiento con el club.

El Bayer Leverkusen llega tras una racha irregular en la Bundesliga. Tres derrotas en sus últimos partidos de liga, entre ellas un 2-4 ante el Stuttgart y un 0-3 frente al Hoffenheim, empañan considerablemente el inicio de temporada del equipo. Su entrenador, Carles Martinez, busca la regularidad que hasta ahora le ha faltado a su conjunto en la Bundesliga.

En Europa, al Leverkusen le va bastante mejor. Tras tres jornadas, lidera la Europa League con nueve puntos, aunque el jueves cayó 0-1 ante el Marsella. Ibrahim Maza, eje creativo del Leverkusen, ya ha participado en siete goles en doce partidos oficiales y declaró recientemente que fichar por el PSG sería un gran sueño para él.

A continuación os contamos dónde podéis ver el derbi en directo y qué canales transmiten el partido.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el 1. FC Colonia y el Bayer Leverkusen?

El 1. FC Colonia llega al derbi con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente empató 1-1 con el Unión Berlín. Destaca especialmente, en el lado positivo, una victoria por 5-0 ante el Unión Berlín en la Copa de Alemania. En total, el Colonia marcó nueve goles y encajó dos en ese periodo.

El Bayer Leverkusen presenta un balance de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó 0-1 ante el Marsella en la Europa League. Antes había perdido 2-4 frente al Stuttgart en la Bundesliga y 0-3 contra el Hoffenheim. Como resultado positivo figura un 5-2 ante el Núremberg en la Copa de Alemania. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: balance de enfrentamientos directos

1. FC Colonia vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones