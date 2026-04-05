Las noticias difundidas en las últimas horas han suscitado un gran revuelo en los círculos deportivos, tras afirmar que David Beckham, uno de los propietarios del Inter de Miami, había iniciado negociaciones para fichar al legendario portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, con vistas a jugar junto a su rival histórico, Lionel Messi, en la liga estadounidense.

La polémica se intensificó tras la difusión de unas declaraciones atribuidas al famoso periodista Fabrizio Romano, especialista en noticias del mercado de fichajes, en las que se afirmaba que Beckham había ofrecido una enorme suma de hasta 1.400 millones de euros para fichar a Ronaldo en 2025, pero el jugador portugués rechazó la oferta, prefiriendo continuar en la liga saudí, antes de renovar su contrato con el Al-Nassr.

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Sin embargo, la verificación de estas afirmaciones reveló una sorpresa totalmente diferente; ya que no apareció ningún rastro de estas declaraciones en la cuenta oficial verificada de Romano, y tampoco se han publicado declaraciones recientes de Beckham relacionadas con nuevos fichajes o negociaciones de este tipo.

Tras un análisis más detallado, se descubrió que el origen de estas afirmaciones se remonta a una cuenta en la plataforma «X» que lleva un nombre similar al de Fabrizio Romano y utiliza su foto, pero que es una cuenta satírica que se dedica a publicar noticias inexactas, lo que provocó que el rumor se difundiera ampliamente sin fundamento real.

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Por otra parte, David Beckham, exjugador del Manchester United, estuvo muy ocupado con la inauguración del nuevo estadio del Inter de Miami, el Nu Stadium, donde el equipo disputó su primer partido en la madrugada del domingo, en un encuentro que terminó en empate 2-2 contra el Austin FC.

El partido tuvo un momento destacado cuando Lionel Messi marcó el gol de la ventaja con un cabezazo en el minuto 10, antes de que el equipo visitante remontara el marcador y Luis Suárez lograra el empate en el minuto 82, dando a su equipo un punto en su primera aparición oficial en su nuevo estadio como vigente campeón de la Major League Soccer.

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