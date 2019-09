El Atlético se recupera justo a tiempo

A tres días de recibir al Real Madrid, el equipo de Simeone se levanta tras dos pinchazos en fila y vuelve a ganar en LaLiga; Morata, expulsado.

Justo a tiempo. A tres días de recibir al , el Atlético se recuperó de dos pinchazos consecutivos en y llegará con una sonrisa al derbi de la capital española. Después de perder ante la y de empatar en casa contra el Real , el equipo de Diego Simeone se despertó en Son Moix para vencer 0-2 al .

Tuvo algo de suerte el Atleti para volver a la senda de la victoria. Porque no había hecho demasiado el cuadro rojiblanco para ponerse en ventaja en la primera parte, algo que logró por un cabezazo de Diego Costa a la salida de un córner (26'), y mucho menos para ampliar ventajas en la segunda, obra de Joao Félix (64'). De hecho, con 0-1 en el marcador, Takefusa Kubo (cedido por el Real Madrid en el conjunto balear) tuvo dos veces el empate, pero entre Jan Oblak y la madera lo evitaron.

El 0-2, que también llegó con fortuna después de que el remate de Joao Félix se desviara en un defensa y se metiera en la portería después de pegar en el poste, mató totalmente el partido. No hubo reacción de los bermellones, ni siquiera después de la expulsión por doble amarilla de Álvaro Morata (78'), que había reemplazado a Costa apenas ocho minutos antes.

El ex del Real Madrid es, al final, la peor noticia del Atlético en la noche del martes. No sólo porque se fue las duchas más temprano de lo deseado tras su rifirrafe con Xisco Campos y posteriores protestas, sino que la cartulina roja le impidedirá enfrentar a su ex equipo.

La baja de Morata es una pequeña mancha para el equipo de Simeone el día que el Cholo recuperó a Costa. Y es que el delantero hispano-brasileño ha vuelto a marcar un gol oficial casi medio año después (el último, el 30 de marzo al , en Vitoria), una inyección anímica indispensable de cara al derbi del próximo sábado. Diego y el Atlético, que llega momentáneamente a lo más alto de LaLiga, volvieron justo a tiempo.