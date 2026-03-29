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Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Zanetti: «El Inter ha ganado 18 de los últimos 14 partidos, es normal que haya un bajón. ¿La celebración de Dimarco? No nos fijamos en esas cosas, Italia debe concentrarse en el partido»

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El vicepresidente del Inter ha hablado al margen del evento «Serie A Operación Nostalgia» celebrado en Roma

El final de temporada del Inter, los compromisos de la selección italiana en la repesca contra Bosnia y la lucha por el título han sido los temas centrales de la entrevista concedida en la zona mixta por el vicepresidente nerazzurro y emblemático jugador Javier Zanetti.


El ex lateral argentino estuvo presente en Roma para el partido organizado en el PalaEur por Operación Nostalgia y, en la zona mixta, también dio su opinión sobre el próximo partido Inter-Roma, ya fundamental en la lucha por el título.


  • TOTTI E INTER DE ROMA

    «Con Francesco nos une un vínculo que viene de hace mucho tiempo. Le admiro como jugador y como persona. ¿El Inter-Roma? Un gran partido; como nos enseña la historia, siempre ha sido un partido con muchos goles. Esperemos que nos salga bien».

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  • EL CÁNTICO DE DIMARCO

    Creo que no debemos fijarnos en esas cosas; los Azzurri deben concentrarse únicamente en el partido. Todos estamos con la selección. El martes animaremos a todos, no solo a Esposito, sino a todos los jugadores que salgan al campo y a los que estén en el banquillo. Todos estamos con Rino Gattuso; es el último paso que debemos dar para clasificarnos para el Mundial. Lo digo como italiano.

  • INTER, UN BAJÓN NORMAL

    «¿El Inter está en baja? Creo que es normal. En los últimos 18 partidos hemos ganado 14, empatado tres y perdido uno. Creo que estas cosas pueden pasar; esperamos retomar nuestro ritmo cuando vuelvan los internacionales».

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