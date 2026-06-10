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Yves Bissouma es uno de los once jugadores que el Tottenham ha prescindido tras la desastrosa temporada 2025-26
Se acabó la aventura de Bissouma
Bissouma llegó del Brighton en 2022 y jugó 111 partidos con los Spurs, siendo titular en sus primeras temporadas. A pesar de marcar solo dos goles, su presencia en el centro del campo resultaba clave para el esquema táctico del equipo.
Fue pieza clave en la plantilla que venció al Manchester United y conquistó la Europa League 2025, jugando los 90 minutos de la final; sin embargo, su último año en Londres estuvo marcado por la irregularidad y problemas extracancha. Solo disputó 11 partidos en la temporada 2025-26 tras reincorporarse en enero.
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Los problemas disciplinarios del centrocampista
La relación entre Bissouma y el club empeoró bajo Thomas Frank. El técnico danés se frustraba por la conducta del centrocampista, especialmente tras las noticias que indicaban que había llegado tarde a varios entrenamientos. Estas faltas disciplinarias tuvieron graves consecuencias para el exjugador del Brighton.
Como resultado, el club lo marginó de la Supercopa contra el París Saint-Germain y no lo incluyó en la lista para la Liga de Campeones. Antes, el exentrenador Ange Postecoglou ya le había sancionado con un partido tras difundirse un video en el que aparecía inhalando gas hilarante, según The Sun.
Gran reestructuración en las categorías inferiores
La reestructuración del Tottenham alcanza también a la cantera: han quedado libres los sub-21 Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig y Calum Logan tras acabar sus contratos. Craig, quien llegó a los 12 años, debutó con el primer equipo ante el Leeds United en la última jornada de la 2022-23.
En el equipo sub-18 se marcharon Jamel Beggs, Samal Bangura y Leon Myrtaj, campeones de la Premier League Cup sub-17 en 2024-25, quienes no recibieron contrato profesional. Elijah Upson, en cambio, rechazó la renovación que le ofrecía el club y buscará nuevos retos este verano.
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Una despedida oficial del club
La salida de tantos jugadores indica un cambio estratégico en la planificación a largo plazo del club bajo la dirección del nuevo entrenador, Roberto De Zerbi. En un comunicado oficial, el Tottenham agradeció a los jugadores que se marchan su contribución durante su formación y carrera, y les deseó mucho éxito en el futuro.