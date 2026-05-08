Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP
Andreas Koenigl

Traducido por

«¡Yo traería de vuelta a Xabi Alonso!» La leyenda del Real Madrid sorprende en el debate sobre el entrenador

Fichajes
Real Madrid
Primera División
I. Casillas
X. Alonso

¿Debería Xabi Alonso volver a entrenar al Real Madrid? Así lo cree una leyenda del club, que lo considera el «entrenador perfecto».

En los próximos días se definirá quién entrenará al caótico Real Madrid la próxima temporada. Según los medios, José Mourinho lidera la carrera para ocupar el banquillo.

Sin embargo, la leyenda del club Iker Casillas no lo ve claro y propone a otro técnico que, en su opinión, sería “el entrenador perfecto” para el Madrid.

  • En un acto de Movistar+ en la Plaça Catalunya de Barcelona, víspera del Clásico, Casillas, veterano portero del Real Madrid, evitó hablar sobre un posible regreso de Mourinho y recordó: «Pasé por una época difícil, pero eso ya es agua pasada».

    En cambio, afirmó que «traería de vuelta a Xabi Alonso», a quien considera «el entrenador perfecto» tras llevar al Leverkusen «al éxito con un sistema de juego bastante bueno».

    @movistarplusdeportes

    “Volvería a fichar a Xabi Alonso” Casillas se moja en la presentación de El Clásico en @movistarplus celebrada esta mañana en el @espaimovistar. ✅ Este domingo, por primera vez, #ELCLÁSICO de #LALIGAEASPORTS en el Plan Libre 9,99€ de @Movistar Plus+. Y la previa al completo, en el Plan Gratuito solo registrándote en movistarplus.es.

    ♬ sonido original - Movistar Plus+ Deportes
    • Anuncios

  • Las estrellas del Real Madrid trataron a Alonso con falta de respeto

    Sin embargo, tras algunas disputas internas, Alonso fue destituido a principios de año pese a promediar 2,24 puntos por partido y estar solo tres puntos por detrás del Barça en LaLiga. Lo reemplazó el actual entrenador, Álvaro Arbeloa.

    Según Marca, citando fuentes del vestuario, la destitución de Alonso también agrandó la brecha entre varios jugadores. En octubre, jugadores clave como Vinicius Junior y Fede Valverde criticaron sus intensas sesiones tácticas y de vídeo.

    Sin embargo, otro grupo respaldaba las medidas de Alonso y su intención de cambiar el sistema y el estilo de juego. Para estos jugadores, las quejas de Vinicius eran solo una excusa, pues el estatus del brasileño había bajado respecto a la era Ancelotti. 

    Aunque seguía siendo clave, Vinicius fue suplente en 20 de 33 partidos con Alonso y solo completó 90 minutos en nueve ocasiones, asumiendo más el rol de asistente (10 asistencias). Con Arbeloa, en cambio, ha marcado ocho goles más en diez partidos menos y solo ha sido sustituido tres veces en 23 encuentros.

    Uno de esos cambios, considerado humillante por Vinicius, desencadenó el incidente del Clásico a finales de octubre. Para Marca, ese momento marcó un giro definitivo en la temporada. Otros jugadores, como Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, también creían que los métodos de Alonso afectaban negativamente su rendimiento.

    La falta de respeto de algunos jugadores hacia Alonso habría llegado al punto de hacerse los dormidos en las reuniones tácticas o hablar durante sus charlas. Eso provocó el enfado de los defensores de Alonso y un arrebato del entrenador, que sigue sin club. «No sabía que había venido a una guardería», habría gritado un atónito Alonso.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA