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«Yo no he dicho eso»: Álvaro Arbeloa desmiente a Kylian Mbappé; el delantero del Real Madrid es abucheado por la afición
Mbappé expresa su preocupación por su papel en el Real Madrid
Tras la victoria 2-0 del Real Madrid sobre el Real Oviedo, Mbappé, visiblemente frustrado por no ser titular, habló con la prensa en la zona mixta, ya vestido con ropa de calle.
Insinuó que había perdido protagonismo en la jerarquía ofensiva, afirmando que, en los planes del entrenador, estaba por detrás de Vinicius Junior, Franco Mastantuono y el joven Gonzalo García. La situación acaparó aún más la atención cuando se le preguntó a Arbeloa por las declaraciones de Mbappé en la rueda de prensa posterior al partido, lo que provocó una respuesta contundente del entrenador madridista.
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Mbappé afirma que ha perdido protagonismo en el ataque
Mbappé afirmó estar físicamente listo para ser titular y atribuyó su ausencia en el once a una decisión táctica.
«Estoy al 100 %. No he jugado porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, tras Mastantuono, Vini y Gonzalo», declaró Mbappé a los periodistas, según Marca. «Estaba listo para ser titular; es su decisión y siempre hay que respetarla. No estoy enfadado».
Arbeloa desmintió esa versión al ser consultado.
“Ojalá tuviera cuatro delanteros”, aclaró. “No tengo cuatro delanteros y, desde luego, no le dije eso a Mbappé. Quizá no me entendió. Nunca le diría que es el cuarto delantero.
Si no le alineo, no puede jugar. Yo soy el entrenador y decido quién juega. Hablé con él antes del partido; no sé cómo lo interpretó. Un jugador que no estaba en el banquillo hace cuatro días no puede ser titular hoy. No es una final, no es vida o muerte».
Los abucheos en el Bernabéu agravan la tensión creciente
Mbappé recibió silbidos y abucheos en el Santiago Bernabéu mientras calentaba y al ingresar como suplente en el minuto 69. La reacción llega tras una segunda parte de temporada complicada para el delantero y la polémica por un viaje a Italia durante su recuperación de una lesión de rodilla.
Mbappé restó importancia al incidente: «Hay que aceptarlo. Creo que solo es gente expresando sus opiniones. No es algo personal. Es normal: cuando no ganamos, la gente elige a quién abuchear. Ya pasó en el Real Madrid y en todos los clubes. Así es la vida».
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La atención vuelve a centrarse en la armonía en el vestuario del Madrid
El cruce entre Mbappé y Arbeloa refleja la tensión en el Real Madrid. El entrenador insiste en que los convocados dependen de su rendimiento y de las necesidades del equipo. Mbappé asegura que está feliz en Madrid y comprometido con el club. Sin embargo, como la afición ya muestra su frustración, su juego y su papel en la plantilla serán examinados de cerca en las próximas semanas.