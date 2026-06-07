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Yaya Touré debuta como entrenador tras ser nombrado, sorpresivamente, por un club de la Liga de Campeones
Un nuevo capítulo para un icono de Etihad
Touré ha alcanzado un acuerdo con el Slovan de Bratislava para ser su nuevo entrenador, tras una larga espera para ocupar un banquillo. El técnico de 43 años ha ido forjando su currículum como entrenador desde que se retiró en 2019, pero este nombramiento marca su salto oficial al banquillo. Según Sky Sports, el marfileño está listo para tomar las riendas de un club que domina el panorama nacional tras ganar su octavo título de liga consecutivo en la temporada 2025-26.
Antes, Toure integró el cuerpo técnico de Arabia Saudí, trabajó en la cantera del Tottenham y fue asistente en el Standard de Lieja, etapas que reflejan su preparación para liderar.
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La Liga de Campeones nos espera en Eslovaquia
Uno de los mayores alicientes del puesto en el Slovan de Bratislava es la oportunidad inmediata de competir en la élite europea. El club, habitual campeón de Eslovaquia, participa con frecuencia en torneos continentales. Touré apenas tendrá tiempo para adaptarse, pues se espera que dirija al equipo en la fase previa de la Liga de Campeones nada más llegar. La entidad, con 25 títulos nacionales, convive con enormes expectativas.
Aunque dominar la liga local es casi una obligación para los Sky Blues, avanzar en Europa sigue siendo su gran desafío. En las últimas temporadas ha costado dejar huella en las nuevas fases de liga de la UEFA. Touré, campeón de la Champions con el Barcelona en 2009, deberá usar toda su experiencia para superar las complicadas rondas de clasificación y convertir al club eslovaco en un rival temido en el continente.
Superar los fracasos profesionales del pasado
El nombramiento en el Slovan de Bratislava llega tras un periodo de incertidumbre para Touré, cuyo nombre se había barajado para otros banquillos. Su fichaje como técnico del Daring Bruselas se paralizó el verano pasado por los problemas del Lyon, que descendió y obligó a su propietario, John Textor, a centrarse en Francia. Aunque el Lyon logró quedarse en Ligue 1, Touré prefirió no esperar y aceptó la oferta del Slovan.
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Llenar el vacío dejado por una leyenda
Touré llega a Bratislava para sustituir a Vladimir Weiss, quien renunció tras cinco años de éxitos y ahora dirige la selección eslovaca. Weiss se fue en lo más alto, tras lograr el octavo título liguero consecutivo. Se espera que Touré traiga su propio equipo técnico para mantener el impulso, y suena el exentrenador del Celtic y el Swansea, Darren O’Dea, como posible segundo.
Como jugador destacaba por potencia, liderazgo y técnica; ahora el fútbol vigila si esas cualidades se traducen en éxito como entrenador. Con una plantilla ganadora y la Liga de Campeones a la vista, el escenario está listo para que el exinternacional marfileño demuestre su valía en el banquillo.