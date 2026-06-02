A pesar de su meteórico ascenso, este joven de 19 años reconoce que aún le queda mucho por mejorar y se muestra humilde respecto a su contribución durante una temporada en la que ha destacado. «Soy humano. Puedo cometer errores. Si no has hecho un buen partido, hay que reconocerlo y trabajar duro para el siguiente. He hecho muchos partidos de mierda esta temporada», añadió.

Este enfoque en la mejora constante le ha llevado a registrar estadísticas increíbles, como 118 regates completados —el mejor registro de la liga—, mientras sigue esforzándose por mejorar un 1 % cada día.

Su humildad resulta entrañable y cada frase motiva: «A veces es bueno tener presión. Hay que darlo todo, cada día, cada minuto, cada segundo. Mejorar un 1 % diario».



