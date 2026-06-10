Yan Diomande, Gilberto Mora y 10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

De vuelta en el Mundial por primera vez desde 2014, Argelia llega con un potente ataque: el veterano Riyad Mahrez, el máximo goleador de la fase africana Mohamed Amoura y estrellas como Amine Gouri y Houssem Aouar.

Por eso no es fácil entrar en la delantera de los Fennecs, pero el joven Ibrahim Maza lo está intentando con todas sus fuerzas.

El atacante de 20 años llega tras una brillante temporada de debut en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, al que llegó el pasado verano desde el Hertha de Berlín de la segunda división. Maza se ganó un puesto en el once y aportó cinco goles y seis asistencias.

Apodado «Mazadona», su estilo ágil y su visión de juego lo han comparado con Florian Wirtz, y clubes como Manchester City, Arsenal y Atlético de Madrid seguirían su evolución.

De momento, Maza se centra en el Mundial y, con gran confianza, ha asegurado que Argelia «le ganará a Lionel Messi» en el debut ante Argentina en el Grupo J.