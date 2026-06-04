Yan Diomande, del RB Leipzig, sugiere que rechazará al Liverpool para fichar por otro grande de Europa

La pugna por Diomande, joven promesa del RB Leipzig, da un giro tras admitir su pasión de siempre por el campeón de Europa. A pesar del interés de la Premier League, el extremo de 19 años prefiere volver a Francia por sus lazos familiares.

«¿Mi futuro? Hay un equipo que se ocupa de eso», afirmó. «Me mantengo concentrado. Soy del PSG desde niño, mi padre también lo era. Pero ahora pienso en el Mundial; ya veremos qué pasa después».