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Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

Yan Diomande, del RB Leipzig, sugiere que rechazará al Liverpool para fichar por otro grande de Europa

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Y. Diomande
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Los planes de fichajes del Liverpool para este verano se han visto sacudidos después de que su principal objetivo, Yan Diomande, confesara abiertamente su devoción de toda la vida por el París Saint-Germain. La estrella del RB Leipzig se perfilaba como el sustituto de Mohamed Salah en Anfield, pero sus últimas declaraciones sugieren que su corazón está puesto en el Parque de los Príncipes.

  • Los sueños de la infancia apuntan a París

    La pugna por Diomande, joven promesa del RB Leipzig, da un giro tras admitir su pasión de siempre por el campeón de Europa. A pesar del interés de la Premier League, el extremo de 19 años prefiere volver a Francia por sus lazos familiares.

    «¿Mi futuro? Hay un equipo que se ocupa de eso», afirmó. «Me mantengo concentrado. Soy del PSG desde niño, mi padre también lo era. Pero ahora pienso en el Mundial; ya veremos qué pasa después».

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    El plan del Liverpool para sustituir a Salah, en peligro

    Este giro supone un revés para el club de Merseyside, que veía en el joven de 19 años el sucesor ideal de Salah. Su brillante temporada 2025-26, con 20 participaciones en goles y 118 regates en 33 partidos de Bundesliga, justifican el interés del Liverpool.

    Sin embargo, sus preferencias personales le acercan más a Francia que a la Premier League, especialmente desde que el PSG se posicionó como favorito tras un supuesto acuerdo verbal.

  • La fuga de defensas agrava los problemas de Anfield

    La posible salida de Diomande a un rival europeo agrava los problemas de plantilla del Liverpool. El club aún se recupera de la marcha de varios jugadores clave y debe cubrir esos huecos antes del inicio de la nueva temporada.

    Además, el defensa francés Ibrahima Konaté dejará Anfield y, según rumores, fichará por el Real Madrid como agente libre. Con las salidas confirmadas de Salah y del lateral Andrew Robertson, la urgencia de renovar la plantilla crece, por lo que fallar en el fichaje de Diomande sería un golpe adicional.


  • diomandeGetty Images

    La atención sigue centrada en el Mundial

    Por ahora, Diomande ignora los rumores y se prepara para representar a Costa de Marfil en el Mundial. En el Grupo E, los Elefantes enfrentarán a Alemania, Ecuador y Curazao, y se espera que el joven lideren el ataque.

    Mientras él se concentra en el campo, sus agentes negociarán entre bastidores. El PSG busca un extremo derecho y todo indica que fichará al joven este verano, lo que llevaría al Liverpool a buscar otras opciones tras la era Salah.