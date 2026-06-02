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Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«¡Ya veremos!»: Rubén Dias duda de que el Mundial 2026 sea el último baile de los eternos ganadores del Balón de Oro: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric

C. Ronaldo
L. Messi
World Cup
Argentina
Portugal
L. Modric
Portugal vs RD Congo
R. Dias
Argentina vs Algeria
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
Manchester City
Al Nasr FC
AC Milán
Inter Miami CF

Rúben Dias, defensa del Manchester City, duda que el Mundial 2026 sea el adiós de veteranos como Cristiano Ronaldo (41), Lionel Messi (38) y Luka Modrić (40). El central portugués destaca la gran motivación del equipo por lograr el único gran título que falta a su capitán.

  • Un aliciente más para Portugal

    Antes del torneo, el internacional portugués admitió que este podría ser el último Mundial de varias leyendas. En una entrevista con «A Bola», el central fue preguntado por la posibilidad de que Messi, Modric y su capitán Ronaldo digan adiós. Cabe destacar que el Mundial sigue siendo el único gran título que el legendario delantero no ha conseguido. Ante la certeza de sus inminentes retiradas internacionales, Dias respondió con un simple «Ya veremos...» y añadió: «Es un factor de motivación adicional».

    • Anuncios
  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ganarla por Ronaldo

    Para una nación que produce constantemente talentos de primer nivel, ganar el trofeo más prestigioso del fútbol sigue siendo su máxima ambición. Dias asegura que la plantilla no se siente agobiada por las expectativas de conseguir el trofeo para su emblemático delantero; al contrario, lo ven como una misión colectiva para destronar a Messi y a Argentina. El defensa explicó la mentalidad del grupo: «Sería un placer darle ese momento a él, a nosotros, a Portugal y a nuestras familias. No es presión; es un deseo aún mayor de estar en la final y ganarla».

  • El legado del trío legendario

    Messi, con ocho Balones de Oro, lidera el grupo. Ganó el Mundial 2022, dos Copas América y cuatro Ligas de Campeones. Ronaldo, con cinco, suma cinco Champions y la Euro 2016, más ligas en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudí. Modric, ahora en el Milan, rompió su duopolio en 2018 con su único Balón de Oro y seis Champions con el Madrid.

  • Cristiano Ronaldo Portugal France Euro 2024Getty

    Nos esperan los partidos de la fase de grupos

    Las tres selecciones veteranas arrancan una fase de grupos exigente el 17 de junio. Argentina, vigente campeona, se medirá a Argelia, Austria y Jordania. Croacia, con Modric, se enfrentará a Inglaterra, Panamá y Ghana. Portugal debutará contra la República Democrática del Congo, luego ante Uzbekistán el 23 de junio y frente a Colombia el 27. Todas deben superar estos duros encuentros para mantener vivo su sueño de título.