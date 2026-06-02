Para una nación que produce constantemente talentos de primer nivel, ganar el trofeo más prestigioso del fútbol sigue siendo su máxima ambición. Dias asegura que la plantilla no se siente agobiada por las expectativas de conseguir el trofeo para su emblemático delantero; al contrario, lo ven como una misión colectiva para destronar a Messi y a Argentina. El defensa explicó la mentalidad del grupo: «Sería un placer darle ese momento a él, a nosotros, a Portugal y a nuestras familias. No es presión; es un deseo aún mayor de estar en la final y ganarla».