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«Ya veremos»: Enzo Fernández insinúa su salida del Chelsea tras quedar eliminado de la Liga de Campeones tras la goleada del PSG
Se esfuman los sueños europeos del Blues
Las esperanzas europeas del Chelsea para esta temporada se desvanecieron en Stamford Bridge tras caer por 3-0 en casa ante el PSG, lo que supuso una dolorosa eliminación por un marcador global de 8-2. Tras el pitido final, la conversación pasó rápidamente del terreno de juego al futuro de uno de los fichajes más caros del club. Cuando se le preguntó por su compromiso a largo plazo con el proyecto de los Blues, Fernández ofreció una respuesta enigmática que mantendrá en alerta máxima a la élite europea.
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Enzo suelta una bomba sobre el futuro
En declaraciones a ESPN Argentina tras la derrota, se le preguntó directamente al ganador del Mundial por sus planes en el oeste de Londres. «No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y luego ya veremos», afirmó Fernández. Esta confesión supone la primera vez que el centrocampista muestra públicamente sus dudas, sobre todo teniendo en cuenta que, según se informa, el PSG está siguiendo de cerca su situación de cara a un posible fichaje este verano.
Aunque la campaña de la Liga de Campeones terminó en decepción, Fernández ha disfrutado personalmente de una temporada productiva en términos estadísticos, con 12 goles y seis asistencias en 45 partidos. El mes pasado, el centrocampista expresó su orgullo por su etapa en Stamford Bridge, afirmando: «La verdad es que estoy muy orgulloso de mis tres años aquí. Porque llegué en un momento muy difícil para el club, con muchos cambios y entrenadores que iban y venían, pero estoy contento con cómo van las cosas».
Rosenior responde a los rumores sobre su salida
Ante la posibilidad de perder a su jugador estrella, Rosenior intentó restar importancia a las declaraciones de Fernández tras el partido. Al ser preguntado por los periodistas, admitió que aún no se había puesto al corriente de las últimas declaraciones del jugador.
«En primer lugar, no lo he visto», dijo Rosenior, según Football London. «Me resulta difícil hablar de especulaciones después de un partido y ahora mismo necesito centrarme en lo más importante, que es asegurarnos de conseguir un buen resultado contra el Everton el sábado». La prioridad del entrenador sigue siendo asegurar una clasificación entre los cuatro primeros para que el club no se enfrente a otro año fuera de la élite europea.
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Un momento culminante decisivo de la temporada
El Chelsea se adentra ahora en una racha decisiva de partidos nacionales que, en última instancia, podría determinar la composición de su plantilla la próxima temporada. Si los Blues no logran remontar hasta situarse entre los cuatro primeros de la Premier League y asegurarse una plaza en las competiciones europeas de élite, la actitud evasiva de Fernández podría traducirse rápidamente en una salida definitiva. Aunque la prioridad inmediata es salvar el título de la FA Cup y superar los ocho últimos partidos de liga, la amenaza inminente de una salida de alto perfil este verano proyecta una pesada sombra sobre Stamford Bridge.
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