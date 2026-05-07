Según Fabrizio Romano, el agente de Alaba, Pini Zahavi, ha estado en Milán para reunirse con clubes interesados. El experto en fichajes publicó las imágenes en su perfil de X.
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¿Ya se vislumbra un nuevo club en una de las principales ligas? Al parecer, los representantes de David Alaba ya están en negociaciones
No se sabe qué clubes eran. Pero la visita de tres días de Zahavi no fue solo por Alaba, sino también por Robert Lewandowski, a quien también representa.
Su futuro en el FC Barcelona aún es incierto, y se rumorea que AC Milan y Juventus de Turín estarían interesados en ficharlo para la próxima temporada.
- AFP
Alaba probablemente dejará el Real Madrid
La renovación de Alaba con el Real Madrid parece descartada. El exdefensa del Bayern de Múnich ha jugado poco esta temporada por lesiones en la pantorrilla y, aun cuando estaba disponible, no era titular habitual.
En la 2025/26 solo jugó 14 partidos (415 minutos). Desde su llegada en 2021 ha disputado 130 encuentros, con cinco goles y nueve asistencias.
Aún no se sabe dónde continuará el jugador de 33 años. «Alaba tiene muchas opciones: Arabia Saudí, la MLS... Hay que seguir de cerca al austriaco. Hay varios interesados», explicó Romano recientemente en su canal de YouTube. Ahora Italia también es una opción.