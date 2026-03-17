Según larevista «kicker», al parecer el FC Bayern ha declarado internamente que Josip Stanisic no está en venta. Al parecer, el campeón alemán ha recibido «una y otra vez» ofertas por este versátil jugador defensivo, pero estas ya no tienen ninguna importancia ni para el club ni para el propio Stanisic.
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Ya se le considera un «ejemplo a seguir»: al parecer, el FC Bayern ha declarado internamente que su antiguo jugador cedido es intransferible
Según informes coincidentes, por ejemplo, la Juventus de Turín habría estudiado seriamente en verano la posibilidad de fichar al internacional croata; por aquel entonces, el campeón histórico le habría puesto a Stanisic un precio de 50 millones de euros. Al menos eso es lo que afirmó Fabrizio Romano en septiembre del año pasado.
Para hacer la oferta más atractiva, parece ser que el equipo de Múnich habría incluido posteriormente a Sacha Boey, que entretanto ha regresado al Galatasaray, como moneda de cambio. Sin embargo, también esta oferta habría sido rechazada en Turín. A pesar de todo, Stanisic seguiría siendo un candidato en los planes futuros de la Juve, según afirmó Romano en su momento. No obstante, la empresa podría resultar ahora imposible para la Vecchia Signora.
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«Un ejemplo a seguir»: Stanisic da el salto bajo la dirección de Xabi Alonso
Por un lado, al jugador nacido en Múnich, cuyo contrato se extiende hasta 2029, no le atrae la idea de marcharse. Por otro lado, junto a Lennart Karl y Aleksandar Pavlovic, ahora se le considera internamente un «ejemplo a seguir» de cómo, incluso en el ambicioso y multicampeón, los talentos de la cantera pueden dar el salto al equipo profesional.
Sin embargo, para ello, Stanisic tuvo que dar un pequeño rodeo. Pasó la temporada 2023/24 cedido en el Bayer Leverkusen e incluso hizo historia en la Bundesliga con el Werkself como campeón invicto. En Leverkusen, el jugador, que ahora tiene 25 años, se convirtió en titular bajo las órdenes del entonces entrenador Xabi Alonso, especialmente en la segunda vuelta, y disputó un total de 38 partidos, en los que marcó cuatro goles y dio seis asistencias.
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Stanisic se reinventa en el FC Bayern bajo la dirección de Kompany
En la temporada actual, Stanisic se dispone a superar con creces esa cifra. De momento suma tres goles y seis asistencias en 28 partidos oficiales. Ni una lesión de rodilla al inicio de la temporada ni una lesión capsular en el tobillo en enero le han hecho perder el ritmo. Para el entrenador Vincent Kompany, es insustituible en estos momentos, sobre todo tras la nueva baja de Alphonso Davies.
«A Stani le ha costado un poco arrancar. Ahora está ahí y se ha ganado un papel importante», declaró Kompany tras el 1-1 contra el Leverkusen, el antiguo club de Stanisic, el pasado fin de semana. Lo que más llama la atención en las últimas semanas, en el impresionante desarrollo de Stanisic, es la frecuencia con la que el lateral derecho se incorpora al ataque.
En Múnich, Stanisic fue considerado durante mucho tiempo un lateral más bien defensivo; en las categorías inferiores jugó mucho en el centro de la defensa. Sin embargo, favorecido por el valiente sistema de Kompany, se está reinventando en la presente temporada. Esto tampoco pasó desapercibido para la directiva del FCB. El director deportivo Christoph Freund, por ejemplo, considera «realmente buena» la evolución de Stanisic. «Fútbolísticamente mejora cada vez más, se atreve cada vez más a subir al ataque y es muy activo».
Josip Stanisic: estadísticas de rendimiento en el FC Bayern y el Bayer Leverkusen
Temporada Club Partidos Goles Asistencias 2020/21 FC Bayern 1 0 0 2021/22 FC Bayern 17 1 1 2022/23 FC Bayern 23 0 0 2023/24 Bayer Leverkusen 38 4 6 2024/25 FC Bayern 26 0 2 2025/26 FC Bayern 28 3 6