Ya se conocen los ocho nominados al premio al mejor jugador de la temporada de la Premier League, entre los que se encuentra un aspirante a formar parte de la selección inglesa para el Mundial

La racha del Arsenal, que busca su primer título de liga en más de dos décadas, se refleja en las nominaciones: tres Gunners son finalistas. Gabriel Magalhães, David Raya y Rice destacan en el equipo de Mikel Arteta. Gabriel lidera una defensa que solo ha encajado 26 goles, la menos goleada, y Raya ya se llevó su tercer Guante de Oro con 18 partidos sin recibir gol.

Por el Manchester City aparecen dos figuras: el goleador Erling Haaland. El noruego, con 26 goles, aspira a su tercera Bota de Oro en cuatro años. Junto a él figura Antoine Semenyo, fichaje de enero procedente del Bournemouth que ha sido una revelación. Su versatilidad y rápido impacto bajo Pep Guardiola le han llevado a la élite tras una temporada dividida entre los Cherries y el Etihad.