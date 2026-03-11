El trío sufrió contratiempos de salud en la fase final del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que por lo demás fue un impresionante 6-1 (3-0) sobre el Atalanta de Bérgamo.
Suerte en la desgracia para Alphonso Davies: el FC Bayern anuncia los diagnósticos del trío formado por Jamal Musiala y Jonas Urbig
Davies, que tuvo que ser sustituido entre lágrimas apenas 20 minutos después de entrar en el campo, sufrió un desgarro en los músculos posteriores del muslo. Allí mismo, poco después de su regreso tras una rotura de ligamentos cruzados, ya había sufrido una rotura fibrilar a mediados de febrero. Es muy posible que la reacción del canadiense ante este nuevo revés fuera tan emotiva. Davies se perderá al menos los partidos del Bayern hasta el parón internacional, pero podría volver a jugar a principios de abril en el partido fuera de casa contra el SC Freiburg. Por lo tanto, es una suerte dentro de la mala suerte para Davies y el campeón récord.
El FC Bayern se queda sin porteros: Ulreich debutará esta temporada
Musiala sufre «una reacción dolorosa en el tobillo izquierdo, lesionado en verano», según ha comunicado el club. Por lo tanto, es probable que pronto vuelva a participar en los entrenamientos con el equipo. Musiala se encuentra aún en fase de recuperación tras la grave fractura de peroné que sufrió en verano, en la que también se vieron afectados todos los ligamentos.
Por su parte, el portero Urbig sufrió una conmoción cerebral en la última jugada del partido y en el único gol encajado por el equipo muniqués. El jugador de 22 años chocó violentamente con Nikola Krstovic, del Atalanta, antes de que Mario Pasalic rematara el balón para marcar el gol definitivo. El director deportivo Max Eberl explicó después que Urbig estaba «un poco aturdido» y que «ahora, por supuesto, tiene un dolor de cabeza terrible».
Todo apunta a que Sven Ulreich debutará esta temporada el próximo sábado. Además de Urbig, el portero Manuel Neuer volverá a ser baja por una rotura fibrilar que sufrió la semana pasada. En el banquillo podría sentarse el portero Leonard Prescott, de solo 16 años, que ya formó parte de la plantilla del Bayern por primera vez en Bérgamo. Para Ulreich, que ha esperado mucho tiempo para renovar su contrato y ha sufrido un duro golpe del destino, sería el primer partido oficial con el Bayern desde el 21 de septiembre de 2024. En aquel entonces, defendió la portería en la victoria por 5-0 del Bayern sobre el Werder Bremen.