Suerte en la desgracia para Alphonso Davies: el FC Bayern anuncia los diagnósticos del trío formado por Jamal Musiala y Jonas Urbig

Musiala sufre «una reacción dolorosa en el tobillo izquierdo, lesionado en verano», según ha comunicado el club. Por lo tanto, es probable que pronto vuelva a participar en los entrenamientos con el equipo. Musiala se encuentra aún en fase de recuperación tras la grave fractura de peroné que sufrió en verano, en la que también se vieron afectados todos los ligamentos.

Por su parte, el portero Urbig sufrió una conmoción cerebral en la última jugada del partido y en el único gol encajado por el equipo muniqués. El jugador de 22 años chocó violentamente con Nikola Krstovic, del Atalanta, antes de que Mario Pasalic rematara el balón para marcar el gol definitivo. El director deportivo Max Eberl explicó después que Urbig estaba «un poco aturdido» y que «ahora, por supuesto, tiene un dolor de cabeza terrible».

Todo apunta a que Sven Ulreich debutará esta temporada el próximo sábado. Además de Urbig, el portero Manuel Neuer volverá a ser baja por una rotura fibrilar que sufrió la semana pasada. En el banquillo podría sentarse el portero Leonard Prescott, de solo 16 años, que ya formó parte de la plantilla del Bayern por primera vez en Bérgamo. Para Ulreich, que ha esperado mucho tiempo para renovar su contrato y ha sufrido un duro golpe del destino, sería el primer partido oficial con el Bayern desde el 21 de septiembre de 2024. En aquel entonces, defendió la portería en la victoria por 5-0 del Bayern sobre el Werder Bremen.