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«¡Ya no sois los reyes de Europa!». Patrice Evra asegura que el Barcelona «no puede» remontar al Atlético en la Liga de Campeones
«No necesitamos un milagro»
El Barça riesgo eliminarse de la Liga de Campeones en cuartos tras perder 2-0 en casa ante el Atlético. Los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, más la expulsión de Pau Cubarsi justo antes del descanso, complicaron el partido de Hansi Flick.
Pese a la desventaja, Flick mantiene la fe en la remontada y, tras ganar 4-1 al Espanyol en Liga, afirmó: «No necesitamos un milagro, solo hacer un buen partido. Todo es posible».
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Evra insta a los aficionados del Barça a «afrontar la realidad»
Sin embargo, Evra es muy escéptico. El Barça no gana la Liga de Campeones desde 2015, cuando el trío «MSN» —Messi, Neymar y Suárez— lideró la victoria 3-1 sobre la Juventus de Evra. Además, el francés perdió dos finales con el Manchester United frente al Barça y no cree que la actual plantilla de Flick se compare con los grandes equipos del pasado.
«Los aficionados del Barcelona deben despertar y afrontar la realidad. Basta ya de fotos de la ‘Remontada’; es hora de ser humildes», afirmó Evra al Diario Sport. «Este no es el Barcelona de 2015; ese equipo ya no existe. Los hemos visto desmoronarse una y otra vez en los grandes escenarios y, francamente, ya no pueden volver a hacerlo».
Por qué Evra apoya a los «luchadores» de Simeone
Evra explicó por qué apoya al Atlético, que ya eliminó al Barça de la Copa del Rey este año: «En la Liga de Campeones tienen más probabilidades de recibir otra tarjeta roja que de ganar; se ha vuelto casi una costumbre. Confío en Diego Simeone y en sus jugadores: son luchadores, están preparados y listos para acabar con esto».
Y cerró con una pullita a los blaugranas: «Aficionados del Barça, mantened la calma y callaos, porque en Europa ya no sois los reyes. Me encanta este deporte, pero me gusta más la verdad».
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El factor Yamal
Aunque los comentarios de Evra puedan tener algo de cierto, la eliminatoria podría dar un giro si el Barça marca pronto en el Metropolitano el martes. Además, cuenta con un arma especial: la sensación de 18 años Lamine Yamal, que en la ida sumó cuatro disparos, tres pases clave y nueve regates.
El canterano de La Masía lo hizo todo menos marcar, y el Atlético podría pagar caro si no lo neutraliza. Yamal, motivado tras la derrota en el Camp Nou, prometió: «Esto no ha terminado, culés. Lo daremos todo en la vuelta. Todos juntos, siempre».