«¡Ya no sois los reyes de Europa!». Patrice Evra asegura que el Barcelona «no puede» remontar al Atlético en la Liga de Campeones

Sin embargo, Evra es muy escéptico. El Barça no gana la Liga de Campeones desde 2015, cuando el trío «MSN» —Messi, Neymar y Suárez— lideró la victoria 3-1 sobre la Juventus de Evra. Además, el francés perdió dos finales con el Manchester United frente al Barça y no cree que la actual plantilla de Flick se compare con los grandes equipos del pasado.

«Los aficionados del Barcelona deben despertar y afrontar la realidad. Basta ya de fotos de la ‘Remontada’; es hora de ser humildes», afirmó Evra al Diario Sport. «Este no es el Barcelona de 2015; ese equipo ya no existe. Los hemos visto desmoronarse una y otra vez en los grandes escenarios y, francamente, ya no pueden volver a hacerlo».